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هذا الموضوع تسريبات تكشف عن الموعد المتوقع لمؤتمر جوجل I/O 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أول التسريبات التي تكشف عن موعد مؤتمر جوجل I/O 2019 القادم قبل إعلان عملاق البحث رسمياً، حيث من المقرر أن ينعقد المؤتمر في كاليفورنيا بين 7 إلى 9 من شهر مايو.

تستعد عملاق البحث لإرسال الدعوات الرسمية لمؤتمرها القادم Google I/O، حيث كشف عن الموعد المحدد للمؤتمر ما بين 7 إلى 9 من مايو للعام 2019.

ولقد إعتادت شركة جوجل على تحديد موعد المؤتمر في أحجية تقدم من خلالها دعوة مجانية لمن يكشف عن حلها وموعد المؤتمر في البداية، حيث يظهر الحل في النهاية في صورة إختصارات، وقد تم بالفعل حل اللغز مؤخراً من خلال ملفات json، حيث ظهرت عبارة دعوة لمؤتمر I/O 2019 يأتي فيها “انضم إلينا في ماونتن فيو في كاليفورنيا من 7 إلى 9 من مايو”.

ولا يختلف هذا الموعد بشكل كبير عن مؤتمر Google I/O الذي عقد من 8 إلى 10 من شهر مايو للعام 2018، أو في الفترة بين يوم الثلاثاء إلى الخميس.

يذكر أن مؤتمر Google I/O هذا العام يكشف عن تفاصيل التحديث القادم من نظام الأندوريد Android 10.0 أو الذي يأتي بعنوان Android Q، لذا نترقب إعلان جوجل الرسمي عن المؤتمر ومزيد من التفاصيل حول فعاليات مؤتمر عملاق البحث.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن الموعد المتوقع لمؤتمر جوجل I/O 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.