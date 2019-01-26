متظاهرون يحرقون مقراً للقوات التركية شمالى العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام متظاهرون عراقيون غاضبون اليوم السبت بحرق أحد مقرات التابعة للقوات التركية في محافظة دهوك، شمالي العراق، على خلفية مقتل خمسة مواطنين عراقيين خلال قصف الطائرات التركية. ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية الإخبارية عن مصدر أمني عراقي في محافظة دهوك القول إن "أحد مقرات التابعة للقوات التركية في ناحية (شيلادزي) التابعة لقضاء (العمادية) بمحافظة (دهوك)، تعرض للحرق من قبل أهالي المنطقة، على خلفية مقتل 5 من مواطنين بقصف الطائرات التركية".

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