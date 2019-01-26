شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: تجول القوات الأمريكية فى الفلوجة تم بموافقة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أمني عراقي بمحافظة الأنبار، اليوم السبت أن تجول القوات الأمريكية في "الفلوجة" تم بموافقة الحكومة العراقية. ونقلت قناة "السومرية نيوز " الإخبارية العراقية عن المصدر - الذى لم تكشف النقاب عن هويته - قوله ، إن تجول القوات الأمريكية في "الفلوجة " تم بموافقة العمليات المشتركة والحكومة العراقية ، مشيرا إلى أن تجول تلك القوات في "الفلوجة " يستهدف الاطلاع على القوات التي تم تدريبها وتسليحها وتجهيزها من قبل التحالف الدولي.

يشار إلى أن القوات الأمريكية قامت بالتجول في عدد من أحياء الفلوجة ، شملت أحياء : "الرسالة " و"الشهداء " و"جبيل " و"نزال " في القاطع الجنوبي للمدينة.

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