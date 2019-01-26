وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، تظاهر العشرات في ناحية "شيلادزا" التابعة لمحافظة دهوك، اليوم السبت، احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف بلدة "ديرلوك" وأودى بحياة مجموعة من المدنيين.
وتوجه المتظاهرون صوب موقع عسكري للقوات التركية في دهوك، وقد عبروا عن غضبهم بحرق المبنى، والسيطرة عليه.
وتفيد الأنباء بأن المتظاهرين أضرموا النيران بالآليات والمركبات العسكرية التابعة للقوات التركية في المقر.
وتشير المعلومات إلى أن القوات التركية لم تفتح النيران على المتظاهرين واكتفت بإطلاق العيارات النارية بالهواء.
أسفر الحادث عن إصابة شخصين على الأقل بجروح جراء التدافع داخل المقر العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور... الاستيلاء على مقر القوات التركية شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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