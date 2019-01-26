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وأفادت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم، السبت، بأن الحكومة الأردنية منعت مئات السياح الإسرائيليين من الدخول إلى مدينة الباقورة والغمر، والتي يسميها الإسرائيليون بـ"نهاريم"، دون إبداء الأسباب.
© flickr.com / Isriya Paireepairit
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجيش الأردني منع دخول مئات السياح الإسرائيليين لمدينة تقع على الحدود المشتركة، الأردنية الإسرائيلية.
وأوضحت القناة العبرية أن الطرفين، الأردني والإسرائيلي، وقعا في أكتوبر/تشرين الأول من العام 1994، اتفاقية أو معاهدة "وادي عربة، والتي بموجبها تستأجر إسرائيل منطقة حدودية أردنية، تسمى "الباقورة والغمر"، أو "نهاريم" كما يحلو للإسرائيليين أن يطلقوا عليها، لمدة 25 عاما، المفترض أن تنتهي مدة هذا الاتفاق لعملية التأجير، في أكتوبر المقبل.
وأوردت القناة أن الأردن أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي استعادة المدينة من إسرائيل، بعد انقضاء مدة التأجير، وبأنها لن تعيدها لإسرائيل مرة أخرى، وذلك في وقت رأى بعض وسائل الإعلام العبرية أن الأردن تنوي الإبقاء على آلاف المزارعين الإسرائيليين في الأراضي الأردنية، وإن كانت السيادة للأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة من 25 عاما... الأردن تتخذ قرارا جديدا تجاه إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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