أردوغان: من يرغب في إبعادنا عن سوريا لا يهدف لحرية الشعب ولكن العكس

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الرئيس قوله "سيكون بإمكان ملايين السوريين العودة إلى منازلهم عندما نطهر منبج وتل رفعت وشرق الفرات من الإرهابيين".
وأضاف "أظهرنا للعالم أننا لا نتردد عند الضرورة بتنفيذ العمليات العسكرية في سوريا، وسنأتي على حين غرة إذا لم تنجح المباحثات".
وتابع "قولوا للذين يسألون عن سبب وجود تركيا في سوريا إن أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول".
وأوضح "الجميع يقول إنه موجود بـ سوريا لمحاربة داعش، لا نعرف ما فعلوه بالتنظيم لكنهم إما تجاهلوا مقتل ما يقرب من مليون شقيق سوري أو أصبحوا شركاء مباشرين بقتلهم"، لافتا إلى أنه خلال العامين الأخيرين أوقفت تركيا أكثر من 8 آلاف مشتبه بانتمائهم لـ"داعش".
وأضاف "عازمون على إنقاذ منطقتنا من هذه الكارثة الكبيرة بالتعاون مع الروس والإيرانيين من جهة والأمريكيين من جهة أخرى، وقبل كل شيء بالتعاون مع الشعب السوري".
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