"أنصار الله" تقصف مخيما للنازحين... والسعودية تتدخل

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، إن مخيما نصب لنازحي قريتي شليلة وبني الحداد في مديرية حرض بمحافظة حجة، تعرض فجر اليوم السبت، لقصف عنيف شنته جماعة "أنصار الله"، بواسطة صواريخ "الكاتيوشا".

وأضافت الوكالة "أرسلت الفرق الطبية إلى موقع الحادثة وأحصت ثمانية قتلى وأكثر من 27 جريحا معظمهم من النساء والأطفال قُدمت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى مستشفى الطوال بالمملكة العربية السعودية، لكن سبعة منهم بحالة حرجة".

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وبحسب "سبأ"، "تعيش أكثر من خمسين أسرة نازحة في مخيم شليلة وبني الحداد، حالة رعب غير مسبوقة وأن أسرا ناجية فرت باتجاه الصحراء المفتوحة خشية تكرار القصف الحوثي.

يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده السعودية يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية، التي تدور منذ آذار/مارس 2015، يعاني اليمن حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.