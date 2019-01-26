تضاعف أعداد الأتراك في قائمة الجنسيات العشر الأكثر أداء للعمرة

الرياض / الخليج 365

تضاعف عدد الأتراك في قائمة الجنسيات العشر الأكثر قدوما لأداء مناسك العمرة خلال 3 أسابيع.

جاء ذلك وفق إحصاءات تراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي أصدرتها وزارة الحج والعمرة، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، السبت.

وأظهرت الإحصاءات أن مجموع القادمين إلى المملكة مليونان و791 ألفا و438 معتمرا، فيما غادر مليونان و341 ألفا و668 شخصا أدوا العمرة.

وأكثر الجنسيات قدوما كانت وفق المؤشر: باكستان 729 ألفا و117 معتمرا، تليها إندونيسيا 513 ألفا و478، بعدها الهند 325 ألفا و838، ثم اليمن 158 ألفا و453، وخامسا ماليزيا 151 ألفا و453 معتمرا.

وتأتي بعدها كل من تركيا 109 آلاف و49 معتمرا، ومصر 102 ألف و479، والجزائر 98 ألفا و636، والأردن 73 ألفا و270، وبنغلادش 69 ألفا و45 معتمرا.

وفي 5 يناير / كانون الثاني الجاري، كشفت إحصاءات تراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، أن عدد الأتراك الذين أدوا العمرة يصل 60 ألفا و86 معتمرا.

وكانت قائمة أكثر الجنسيات قدوما بحسب الترتيب آنذاك: باكستان 600 ألف و15، تليها إندونيسيا 394 ألفا و27، ثم الهند 281 ألفا و589، ثم ماليزيا 130 ألفا و793، واليمن 113 ألفا و247 معتمرا.

وحل بعدهم آنذاك في القائمة كل من الجزائر 83 ألفا و299، ومصر 63 ألفا و217، وتركيا 60 ألفا و86، والإمارات 56 ألفا و412، ثم بنغلادش 52 ألفا و848 معتمرا.

وتستهدف المملكة عام 2030 استقطاب 30 مليون معتمر.