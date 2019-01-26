أقمار صناعية تظهر مساعي سعودية لإنتاج صواريخ باليستية

مصطفى كامل / الخليج 365

أفاد خبراء، السبت، أن صورا ملتقطة عبر أقمار اصطناعية، تظهر أن السعودية تسعى إلى اختبار وربما إنتاج صواريخ باليستية، بحسب إعلام أمريكي.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن الصور كشفت عن وجود هياكل كبيرة للغاية بشكل يكفي لبناء واختبار صواريخ باليستية، وذلك في قاعدة عسكرية بمحافظة الدوادمي (وسط المملكة).

وأوضحت أن الصور تظهر بوضوح أيضا منصة لاختبار محركات الصواريخ الباليستية في أحد جوانب القاعدة.

ونقلت الوكالة عن خبراء، أن مثل هذه التجهيزات تعد أساسية بالنسبة إلى الدول التي تسعى لإنتاج هذه النوعية من الصواريخ.

وقالت إن مايكل إليمان خبير شؤون الصواريخ الدفاعية بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، اطّلع على صور الأقمار الاصطناعية وقال إنها تدل على برنامج للصواريخ الباليستية.

كما نقلت عن جيفري لويس الخبير في مجال إنتاج الصواريخ بمعهد ميدلبيري للدراسات الدولية في كاليفورنيا، الذي اطلع على الصور أيضا، أن "الاستثمار المكثف في الصواريخ الباليستية دائما ما يرتبط باهتمام بالأسلحة النووية".

وقالت الوكالة إن ما يعزز الشكوك في هذا الشأن هو تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العام الماضي، حين قال إن "السعودية لن تتردد في تطوير أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك".

وحتى الساعة 09:00 (ت.غ)، لم يرد تعليق من الجانب السعودي حول ما أوردته الوكالة الأمريكية.