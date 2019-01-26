دعوة "ماريا كاري" إلى تذكر ناشطة سعودية موقوفة في المملكة

الرياض / الخليج 365

دعت شقيقة الناشطة السعودية الموقوفة لجين الهذلول، المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري إلى أن تذكر أختها في حفلها الغنائي الأول بالمملكة.

وقبل أيام، أعلنت "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" عبر حسابها على "تويتر"، إحياء "كاري" لأول مرة في البلاد حفلا موسيقيا في 31 يناير / كانون الثاني الجاري، ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

وعبر حسابها على "تويتر"، أرسلت "علياء" شقيقة لجين الهذلول، قبل ساعات قليلة، تغريدة لحساب "كاري" بمناسبة حفلها بالسعودية.

وقالت إنها تتمنى أن تكون شقيقتها بين حضور الحفل، مستدركة: "لكنها خلف القضبان لأنها حاولت تحسين أوضاع النساء" في السعودية.

وحثت علياء، المغنية كاري على توجيه الشكر إلى "لجين" على مسرح الحفل، إثر ما تعتبره جهودا لشقيقتها أدت فيما يبدو إلى هذا الانفتاح على الغناء والموسيقى، فيما لم تعلق "كاري" بشأن الطلب حتى السبت.

ولم تعلق السلطات السعودية على اتهامات متكررة من علياء ضد المملكة بخصوص توقيفها، غير أن تغريدتها الأخيرة حازت تفاعل المئات.

وفي مايو / أيار 2018، تم توقيف لجين الهذلول وفق ما أفادت شقيقتها "علياء"، الناشطة السعودية المقيمة في بلجيكا، في مقال كتبته في 13 يناير الجاري عبر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بعنوان "شقيقتي في سجن سعودي.. هل سيظل بومبيو صامتا؟".

ووقتها حثت علياء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على بحث قضية أختها خلال جولته آنذاك التي شملت السعودية.

وتواجه المملكة التي تعرف بالتقاليد الدينية الصارمة، انتقادات غربية لتوقيف ناشطين سعوديين، أدت إلى أزمة دبلوماسية مرتبطة باستدعاء سفيرها بكندا قبل أشهر، إثر تناول الأخيرة الملف الحقوقي للمملكة، وعادة تعتبر الرياض هذه الانتقادات "تدخلا" في شؤون بلادها.

ومنذ أكتوبر / تشرين الأول 2018، تواجه المملكة انتقادات أشد عقب اعترافها بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار وتقديم روايات متضاربة، ولا تزال القضية محل اهتمام دولي، دون العثور على جثة خاشقجي حتى الآن.