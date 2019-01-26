الحكومة اليمنية: خروقات الحوثيين في الحديدة تسببت بمقتل 51 مدنيا

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

قالت الحكومة اليمنية، السبت، إن خروقات "الحوثيين" للهدنة في محافظة الحديدة (غرب)، تسببت بمقتل 51 مدنيا منذ بدء سريانها في 18 ديسمبر / كانون الأول الماضي وحتى الجمعة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، سجلت تقارير الرصد (تتبع الحكومة) ارتكاب الحوثيين 745 خرقا في الحديدة، أدت إلى مقتل 51 مواطنا وإصابة 370 آخرين، جراحات بعضهم خطيرة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري في الحكومة قوله، إن "الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، مستهدفة منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش"، متهما الحوثيين بالاستمرار في التصعيد.

وأضاف أن "مسلحي الحوثي يعملون بشكل مستمر على تعزيز مواقعهم الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية في المداخل والمواقع الرئيسية بغية إفشال اتفاق ستوكهولم".

ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن لـ "اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على الحوثيين، للتوقف فورا عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص مدينة وموانئ الحديدة".

ولم يتسن أخذ تعليق من "الحوثيين" الذين سبق أن اتهموا بشكل متكرر القوات الحكومية اليمنية بارتكاب خروقات الهدنة في الحديدة التي بدأ سريانها بعد 5 أيام من اتفاق "ستوكهولم".

وكانت مشاورات السلام اليمنية في ستوكهولم (6 ـ 13 ديسمبر / كانون الأول 2018)، توصلت إلى اتفاق يقضي بتبادل أكثر من 16 ألف أسير من الجانبين في 19 يناير / كانون الثاني الجاري، ووقف إطلاق النار، والانسحاب من الحديدة (غرب) في غضون 21 يوما من التوصل إلى الاتفاق، والتهدئة في تعز، غير أن ذلك لم يتم بعد.