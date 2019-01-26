الخدمة_المدنية: إنهاء ربط قواعد البيانات مع وزارة سادسة

صحيفة الخليج الالكترونية

قامت وزارة الخدمة المدنية، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإكمال إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية، مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر الشبكة الحكومية الآمنة.

وبهذه الخطوة، ارتفع عدد الوزارات التي أكملت وزارة الخدمة المدنية إجراءات الربط الإلكتروني معها، عبر خدمة «التزام»، إلى 6، هي: التعليم، والعدل، والإعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، وأخيرًا وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقالت وزارة الخدمة المدنية، في بيان تلقته «عاجل»، إن أهمية الارتباط لتبادل البيانات مع وزارة الخدمة المدنية، تكمن في أتمتة عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين، وتفادي الأخطاء بها.

وأضافت: “يهدف المشروع إلى تطوير آلية نقل، وتبادل المعلومات من الطرق والأساليب التقليدية السابقة المعتمدة على الورق، أو الأقراص الصلبة، إلى اعتماد أساليب وطرق تبادل معلوماتية حديثة تتصف بالأمان والإيجابية لتصبح إلكترونية، من خلال تبادل المعلومات عبر الشبكة الحكومية الآمنة والموثوقة المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر».