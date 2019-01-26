إصابة 9 في #تبوك إثر انقلاب مركبة

صحيفة الخليج الالكترونية

باشرت فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني في منطقة تبوك اليوم (السبت)، حادث انقلاب على طريق (تبوك ـ ضباء)، نتج عنه 9 إصابات حالات واشتعال النار في المركبة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في تبوك نبيل العنزي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عبر الرقم الموحد (997) يفيد بانقلاب مركبة نتج عنه اشتعالها على طريق تبوك ضباء، لافتاً إلى توجيه 5 فرق إسعافية والقيادة الميدانية إلى الموقع.

وأضاف العنزي: «عند مباشرة أول فرقة إسعافية وبعد إتمام عملية الفرز الطبي، اتضح وجود 9 إصابات 3 منها حرجة، إصابتين متوسطة، وإصابة واحدة طفيفة، و3 إصابات نُقلت عن طريق الجمهور من الموقع لم تُعرف مدى إصاباتهم، فيما نُقلت 4 حالات عن طريق الهلال وحالة عن طريق إسعاف الصحة، جميعهم إلى مستشفى الملك خالد».