لماذا حذرت البنوك من «الثراء السريع»؟

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: طالبت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، المواطنين بالحرص على تعلم أساسيات الاستثمار، وإدراك المخاطر قبل الإقدام على استثمار رأس المال. وحذرت اللجنة في رسائلها التوعوية من الوقوع ضحية إعلانات الثراء السريع وخاصة من خلال شبكة الإنترنت. ودعت إلى الاستثمار من خلال قنوات استثمارية نظامية، والحذر من المتلاعبين عبر شبكات الإنترنت، وتجنب الاستثمارات عالية المخاطر والإقبال على القنوات قليلة المخاطرة. وشددت على ضرورة تجنب الاستثمارات المشبوهة وغير المعروفة، داعية إلى الحرص على تنويع قنوات الاستثمار لتقليل المخاطرة بدلا من وضع كل الأموال في قناة واحدة كشراء الأسهم والعقارات والمحفظة الاستثمارية، والمشاريع الصغيرة.

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