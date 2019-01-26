شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 40 جراء حادث مروري مروع بطريق القصيم السريع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - القصيم:

وقع حادث مروري مروع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بمنطقة القصيم لحافلة تقل 40 راكباً، نتج عنه وفاة شخص وإصابة الآخرين بجروح تنوعت بين البالغة والمتوسطة والخفيفة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبد الله الجعيثن، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغات عن وقوع حــادث تصادم خطير على طريق المدينة المنوّرة – القصيم السريع قرب جسر دوبح، وتم الاستنفار لمباشرته، حيث تمّ توجيه 25 فرقة إسعافية وفرقة عنايات طبية إلى الموقع من مراكز الإسعاف بمنطقة القصيم و3 فرق إسعافية من الهلال الأحمر بفرع المدينة المنوّرة.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن حالة وفاة واحدة، وإصابة الآخرين الذين من بينهم 7 حالات حرجة، و4 إصابات متوسطة الخطورة، و28 إصابة طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لإسعافهم.