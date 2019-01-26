شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. حريق في 4 صهاريج بترولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أخمدت فرق الإطفاء بالدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في أربعة صهاريج تحتوي على مواد بترولية داخل أحد الأحواش. وأوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر أنه نتج عن الحريق إصابة شخص بحروق وتلقى العلاج عن طريق الهلال الأحمر بالموقع.

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