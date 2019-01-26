احتجاز مصريين بالسعودية في احتجاجات «الظهران».. والقاهرة تشكل «خلية أزمة»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت القنصلية المصرية في الرياض، عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة ملف احتجاز عدد من المصريين، في منطقة الظهران بالسعودية، مساء أمس الجمعة.

وقالت القنصلية، في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تتابع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض باهتمام بالغ تداعيات تجمهر عدد من العاملين — من جنسيات مختلفة — في إحدى شركات المقاولات بمدينة الظهران اعتراضًا على تأخر رواتبهم".

وأضافت: "أسفر الاحتجاج عن القبض على عدد منهم من بينهم مواطنين مصريين، حيث شكلت خلية أزمة لمتابعة الأمر، وأوفدت صباح أمس الجمعة المستشار القانوني للبعثة إلى الظهران، حيث التقى بالمسؤولين الأمنيين والمسؤولين بالنيابة العامة للتعرف على الوضع القانوني لمواطنينا وتقديم ما يمكن من دعم لهم، كما التقى بجميع مواطنينا المحتجزين للاطمئنان على أحوالهم".

وتابعت القنصلية المصرية في بيانها،: "إذ تؤكد القنصلية أنها ستظل تتابع هذا الأمر لتقديم كل ما يسعها من مساعدة ودعم، فإنها تلفت النظر من جانب آخر إلى أهمية الالتزام بالقوانين والنظم والقواعد المطبقة في المملكة العربية السعودية".

وكان عدد من العمال، من جنسيات مختلفة، بينهم مصريون تجمهروا أمام إحدى شركات المقاولات أول أمس الخميس، بمدينة الظهران اعتراضًا على تأخر رواتبهم، ما أسفر عن القبض على عدد منهم.

وتبلغ أعداد العمالة المصرية في القطاع الخاص، مليونين و660 ألفا و21 عاملا، دون المرافقين أو العاملين في القطاع الحكومي، من ضمن عدد العاملين الأجانب بالمملكة بالقطاع الخاص 11.1 مليون عامل.