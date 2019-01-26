انقلاب وانقسام وبوادر حرب.. ماذا يحدث في فنزويلا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تتسارع الأحداث تلو الأخرى في العاصمة الفنزويلة كاراكاس بين رئيس البرلمان خوان غوايدو، والرئيس نيكولاس مادورو، لتنجر معها فنزويلا ربما إلى حرب أهلية.

المشهد الفنزويلي وضع البلاد أمام أزمة كبيرة، الرئيس مادورو لا يزال مدعوما من دول كبرى، في حين لقي غريمه رئيس البرلمان غوايدو بعض التأيد الدولي كالاولايات المتحدة، وكولومبيا والأرجنتين.

الساعات الأخيرة كانت فنزويلا مع أحداث متسارعة، خصوصا بعدما أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، تنصيب نفسه رئيساً مؤقتاً بالوكالة لفنزويلا، بدلاً من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو والذي لقي تأيدا أمريكيا.

وعلى عكس الولايات المتحدة، القوّة الكبرى، انقسم العالم بين مؤيد ومعارض للانقلاب في فنزويلا، إذ ضغطت المصالح السياسية والاقتصادية على مواقف تلك الدول، وهو ما أعطى لمادورو قوة دولية للوقوف أمام الانقلاب.

فيعكس الموقف الأمريكي السريع في تأييد زعيم المعارضة غوايدو مصالحها الاقتصادية، إذ تُعتبر فنزويلا إحدى أهم الدول لها في "أمريكا اللاتينية"، وتسعى دائماً إلى جلبها إلى صفها وإبعاد روسيا والصين وإيران عنها.

وانضمّ كل من الاتحاد الأوروبي والأرجنتين وكولومبيا إلى الدول الداعمة لخوان غوايدو واعتباره "رئيساً مؤقتاً" لفنزويلا، بينما رفضت تركيا تنصيبه رئيساً.

مادورو

الكاتب والتر براون يؤكّد أن يوم 23 يناير يُعدّ يوماً حاسماً في تاريخ فنزويلا المضطرب؛ ففي نفس اليوم سنة 1958، أطاح انقلاب بالرئيس ماركوس بيريز خيمينيز، ليستقرّ في إسبانيا تحت حكم فرانسيسكو فرانكو، وهو التاريخ نفسه الذي أعلن فيه رئيس البرلمان مؤخراً نفسه رئيساً.

وقال الكاتب براون في تدوينة نشرتها صحيفة "كرونيستا" الأرجنتينية: إنه "بعد مرور أكثر من 34 سنة، حاول هوغو تشافيز الإطاحة بالرئيس الفنزويلي كارلوس أندريس بيريز، لكن محاولته باءت بالفشل".

وأضاف الكاتب: "فنزويلا تعاني من تضخّم مفرط بلغ نحو مليون و700 ألف بالمئة، خلال العام الماضي، ومن المتوقّع أن يقترب من 23 مليوناً هذا العام، إلى جانب ذلك أدّت هذه الأزمة إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى النصف، وبلغ متوسط الأجور نحو 7 دولارات".

وأوضح الكاتب أن آلاف الفنزويليين الذين يرغبون بالهجرة ندّدوا بقمع الحقوق والجوع ونقص الأدوية وتردّي الخدمات الصحية والاجتماعية.

ورأى أن مجموعة "ليما" (منظمة مؤلّفة من 14 دولة)، والولايات المتحدة، كانت من أوائل المؤيّدين لغوايدو، ومن المرجَّح أن يتجاوز عدد مسانديه بشكل كبير عدد أولئك الذين يدعمون مادورو، الذين طالبوا بعدم التدخّل في الشؤون الداخلية الفنزويلية.

زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو

على الجانب الآخر، رفض زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو الدعوة للحوار التي قدمها الرئيس نيكولاس مادورو، ووصفها بأنها دعوة لحوار شكلي، كما يستعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لحث مجلس الأمن الدولي على الاعتراف بغوايدو رئيسا.

وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة بالعاصمة كراكاس، قال غوايدو (35 عاما)، في إشارة ضمنية إلى مادورو (56 عاما)، "عندما لا يحصلون على النتائج التي يريدونها من خلال القمع، فإنهم يعرضون بدلا من ذلك إجراء حوار شكلي. أريد أن أوضح للعالم ولهذا النظام أنه لا أحد هنا مستعد لإجراء حوار شكلي".

وفي مؤتمر صحفي سابق، أبدى مادورو استعداده للحوار مع زعيم المعارضة في أي مكان وفي أي وقت، مضيفا "إذا كان علي أن أذهب للقاء هذا الشاب الصغير مرتديا قبعة وقلنسوة في قمة جبل في الثالثة فجرا فسأذهب".

الخارجية الأمريكية، أعلن وزيرها بومبيو عن تعيين الدبلوماسي إليوت إبرامز، الذي خدم في إدارات جمهورية سابقة، مبعوثا خاصا لفنزويلا، وقال بومبيو إن إبرامز سيرافقه في اجتماع لمجلس الأمن صباح اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "سيحث الوزير بومبيو أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على دعم السلام والأمن الدوليين بالاعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا".

وأوضح مستشار الأمن القومي جون بولتون أن بلاده تركز على قطع الإيرادات المالية عن مادورو وحكومته، مضيفا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن تلك الخطوة تأتي انسجاما مع الاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا.

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقال خلال مؤتمر صحافي في الرباط إن سياسة واشنطن تجاه فنزويلا مدمرة، وإن موسكو تعتبر الدعوات الأميركية العلنية للتمرد في فنزويلا غير مقبولة.

كما شدد مندوب روسيا في مجلس الأمن على أن موسكو ستُفشل أي تحرك أميركي في المجلس يهدف إلى الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا انتقاليا.

في الشأن نفسه، قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن المفوضة تدعو إلى فتح تحقيق مستقل بشأن العنف الذي شهدته المظاهرات الأخيرة في فنزويلا، محذرا من أن الوضع يمكن أن يتفاقم بسرعة مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

وقال سفير فنزويلا في أنقرة خوسيه براكو رييس في مؤتمر صحفي إن بلاده لا تستبعد لجوء بعض الدول المجاورة الحليفة للولايات المتحدة للخيار العسكري، مضيفا أن هناك حربا ضد الحكومة الفنزويلية منذ عهد الرئيس السابق هوغو شافيز من أجل الحؤول دون استخدام الموارد الطبيعية للبلاد لصالح أهلها.

وأدت الأزمة في فنزويلا إلى انقسام المجتمع الدولي بين دول اعترفت بغوايدو رئيساً لفنزويلا وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأكثر من عشر دول في المنطقة، وأخرى لا تزال تعترف برئاسة مادورو بينها روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا.

وطالب الاتحاد الأوروبي بتنظيم "انتخابات حرة" دون أن يعترف بغوايدو، رغم اعتباره أن ولاية مادورو غير شرعية، بينما أبدت ألمانيا وإسبانيا ميلا نحو الاعتراف بغوايدو إذا لم تنظم الانتخابات.

في المقابل، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" سر زيارة قام بها رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو إلى واشنطن، ولدول الجوار الموالية لها، في الخفاء، قبيل تنصيب نفسه رئيسا للبلاد.

وذكرت الوكالة الأمريكية، اليوم السبت، نقلا عن أنصاره وممثلي حكومات أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، أن "رئيس مجلس النواب في فنزويلا، المعارض خوان غوايدو، قام في ديسمبر الماضي بجولة سرية شملت الولايات المتحدة والدول الرئيسة المجاورة، لتنسيق استراتيجيته المناهضة لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".

ونقلت وكالة الأنباء، في الوقت نفسه، عن هذه المصادر قولها، إن "أنصار غوايدو أخفوا حتى اللحظة الأخيرة خططه ونبأ جولته السرية عن المعارضة المعتدلة، كما أكدت الوكالة في تقريرها".