حزب جزائري معارض يدعو الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP صورة من الارشيف للرئيس بوتفليقة التقطت في 10نيسان/ابريل 2016 في العاصمة الجزائرية

أعلن أعرق أحزاب المعارضة في الجزائر "جبهة القوى الاشتراكية" الجمعة أنّه لن يقدّم مرشّحاً إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 18 نيسان/أبريل، ودعا إلى "مقاطعة فعلية مكثّفة وسلمية" لعمليات الاقتراع.

وفي القرار الذي اعتمده مجلسها الوطني واطّلعت عليه وكالة فرانس برس اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية "أنّ شروط إجراء انتخابات ديمقراطية حرّة ونزيهة وشفافة (...) ليست متوفرة".

وأكّدت الجبهة، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، أنّها لن تقدّم مرشّحاً ولن تدعم أيّ مرشّح آخر، لأنّ المشاركة لا تعني سوى توفير واجهة ديمقراطية لاقتراع محسوم مسبقاً لصالح مرشح النظام".

ودعت الجبهة إلى "مقاطعة هذا الاقتراع، كون أصوات المواطنين فيه لا تقدّم ولا تؤخّر في النتيجة النهائية للسباق".

وينهي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، ولايته في 28 نيسان/أبريل. ويدعوه انصاره منذ عدة أشهر الى الترشح لولاية خامسة. لكنّ بوتفليقة (81 عاماً) لم يكشف بعد عما ينوي القيام به. وأمامه مهلة تنتهي منتصف ليل الثالث من آذار/مارس للقيام بذلك.

وفي الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2014، قدّم بوتفليقة ترشيحه في الأيام الأخيرة قبل انتهاء المهلة.