هذا الموضوع جوجل تدفع بميزة Voice VoIP لجميع مستخدمي Google Voice قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.
تبدأ شركة جوجل قريباً في دفع ميزة Voice VoIP إلى جميع مستخدمي خدمة Google Voice، حيث تتيح هذه الميزة لمستخدمي التطبيق إجراء مكالمات في الحساب عبر Wi-Fi.
ترقب الكثير من مستخدمي خدمة Google Voice إطلاق ميزة جوجل الجديدة VoIP التي تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات في حسابهم عبر الإتصال بWi-Fi، واليوم تبدأ شركة جوجل في إطلاق هذه الميزة للمستخدمين.
وقد إنتهت شركة جوجل من تجربة ميزة VoIP في الإصدار التجريبي من Google Voice، ومن ثم أكدت على إطلاق الميزة قريباً في الخدمة من خلال تغريدة إعلانية نشرت على تويتر، كما أكد Scott Johnston سابقاً على خطط جوجل لدفع الميزة للمستخدمين أيضاً خلال الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يتوفر للمستخدمين إختيار أخر لإجراء المكالمات إلى جانب بيانات الشبكات، حيث يمكن إجراء المكالمات عبر Wi-Fi أيضاً في حساب المستخدم، وذلك بهدف دعم المستخدم في المواقع التي لا تتوفر فيها الإتصالات الخلوية أو تغطية من شبكات المحمول.
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هذا الموضوع جوجل تدفع بميزة Voice VoIP لجميع مستخدمي Google Voice قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.
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