شكرا لقرائتكم خبر عن "قصتى".. محمد بن راشد يكشف أكثر صدمات واجهها فى حياته العسكرية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، عن حجم العلاقات التى تربط الإمارات بدولة الكويت، مؤكدا أن الكويت جزء من حياة الإماراتيين، موضحا أن أكثر الصدمات التى واجهها فى حياته العسكرية هو الاجتياح العراقى للكويت.

وقال بن راشد، فى كتابة "قصتى": "شكل غزو الكويت فى 2 أغسطس، من عام 1990، صدمة، أذكر أننى تأكدت 3 مرات من الضابط الذى نقل لى الخبر، نقلت النبأ لأخى الأكبر الشيخ مكتوم، ثم أمرت بإعلان الطوارئ، لجميع القوات الأمنية والعسكرية، وتحدثت مع الشيخ زايد، فوجدته غاضبا وحزينا فى الوقت نفسه، كيف يمكن لصدام أن يفعل هذا؟.



من قصتى

وتابع بن راشد: "لم نكن نتوقع أبدا أن يتجرأ صدام على غزو دولة شقيقة جارة ذات سيادة، وقفت تاريخيا إلى جانبه، كان قرار صدام باجتياح الكويت صدمة للجميع، كما كان نقطة تحول غيرت المنطقة بأسرها".



من كتاب محمد بن ارشد

وأوضح حاكم دبى، أن "سوق مرشد" فى كتابه الجديد "قصتى" هو أحد أكثر الأسواق الشعبية شهرة فى دبى، تم تسميته على اسم رجل أعمال كويتى وهو مرشد العصيمى، مشيرا إلى أن التعليم النظامى دخل دبى عن طريق مدرسين من الكويت، وأن مشروع والده الأكبر من منتصف الخمسينيات لتوسعة الخور، تم تمويله جزئيا بقرض من الكويت، وأن أول محطة تلفزيون فى دبى، كانت تلفزيون الكويت، الذى كان يبث من دبى عام 1969.



محمد بن راشد



من كتاب قصتى لمحمد بن راشد

وأشار بن راشد، إلى أن القوات الإماراتية كان لها الشرف أن تكون من أوائل القوات التى دخلت الكويت، من أجل التحرير، قائلا :"للكويت أفضال .. ولو طالت الحرب، لبذلنا لها من أرواحنا وأبنائنا ما تحتاجه حتى التحرير.