نائب عراقي: قررت "الانتحار" لأجل بلدي

ونشر الشيخ علي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" جاء فيها " رئاسة اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي تعني الانتحار السياسي. فكل من رأسها لم يعد نائبا مرة أخرى.. محسن السعدون، محمود الحسن، خالد شواني، بهاء الأعرجي.. وهكذا.

وأضاف الشيخ علي " إنني قررت الانتحار السياسي مقابل أن أقدم شيئا للعراق وشعبه، تشريع القوانين أهم من مستقبلي السياسي".