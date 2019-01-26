نائب عراقي: قررت "الانتحار" لأجل بلدي

ونشر الشيخ علي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" جاء فيها " رئاسة اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي تعني الانتحار السياسي. فكل من رأسها لم يعد نائبا مرة أخرى.. محسن السعدون، محمود الحسن، خالد شواني، بهاء الأعرجي.. وهكذا.
وأضاف الشيخ علي " إنني قررت الانتحار السياسي مقابل أن أقدم شيئا للعراق وشعبه، تشريع القوانين أهم من مستقبلي السياسي".
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