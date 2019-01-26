القوات العراقية تفجر عبوات قمعية لـ"داعش" (صورة)

وأعلن الناطق بإسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" السبت، أن قوة من قيادة عمليات سامراء، شمالي بغداد، وخلال عملية تفتيش وتطهير ضمن منطقة مكيشيفة تعثر على (28) عبوة محلية الصنع نوع قمعية من مخلفات "داعش" الإرهابي.

وأضاف رسول، أن العبوات تم تفكيكها وإتلافها تحت السيطرة، منوها إلى تمكن قوة أخرى خلال التفتيش وتدقيق المعلومات في سيطرة الحويش مدخل سامراء الشمالي، من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين.

وأكد الناطق بإسم مركز الإعلام الأمني، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بحق المطلوبين.

© Sputnik . Nazek Mohammed القوات العراقية تفجر عبوات قمعية لـ"داعش"

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.