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© Sputnik . KCNA
وأوضحت القناة التابعة للحوثيين: أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستي من طراز بدر1 بي على تجمعات المرتزقة شرقي الطوال بجازان"، مضيفة أن مصدرا في القوة الصاروخية قال إن الاستهداف أسفر عن "قتلى وجرحى".
وكانت جماعة أنصار الله أعلنت، يوم الاثنين الماضي، إطلاق صاروخ باليستي على حشود عسكرية في جازان، جنوب غربي السعودية.
وقالت: إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر واحد بي على تحشيدات للمرتزقه في جازان"، مؤكدة إصابة الصاروخ للهدف بدقة عالية، محدثا قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة".
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في إطلاق صاروخ باليستي من اليمن على السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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