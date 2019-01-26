قتلى وجرحى في إطلاق صاروخ باليستي من اليمن على السعودية

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وقالت جماعة أنصار الله، إن القوة الصاروخية استهدفت، اليوم السبت، 26 يناير/ كانون الثاني، تجمعات عسكرية شرقي محافظة الطوال الحدودية بجازان، جنوب غربي السعودية ، بصاروخ باليستي من نوع بدر 1، وذلك وفقا لقناة "المسيرة".

وأوضحت القناة التابعة للحوثيين: أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستي من طراز بدر1 بي على تجمعات المرتزقة شرقي الطوال بجازان"، مضيفة أن مصدرا في القوة الصاروخية قال إن الاستهداف أسفر عن "قتلى وجرحى".

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت، يوم الاثنين الماضي، إطلاق صاروخ باليستي على حشود عسكرية في جازان، جنوب غربي السعودية.

وقالت: إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر واحد بي على تحشيدات للمرتزقه في جازان"، مؤكدة إصابة الصاروخ للهدف بدقة عالية، محدثا قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة".