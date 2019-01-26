بالفيديو... أسماء الأسد تزور بيت الخطيب في ظهور جديد بعد إصابتها بالسرطان

وبحسب فيديو نشرته صفحة الرئاسة السورية على تويتر، فقد توجهت السيدة الأولى في سوريا، إلى منزل الجريح للاطمئنان على صحته ومتابعة أوضاعه الصحية والاجتماعية وما قدمه له برنامج "جريح الوطن" طبيا أو دعما لمشروعه الخاص.
وأعلنت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على "فيسبوك" في أغسطس/آب من العام الماضي، أن السيدة أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية من علاج مرض خبيث.
وقالت الصفحة إن السيدة أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية من علاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا.
وتنشط السيدة الأولى في سوريا، على المستوى الاجتماعي، إذ تنظم زيارات باستمرار إلى الأطفال والجرحى وأسر الشهداء في سوريا.
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