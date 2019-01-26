مصر تشهد التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولي

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وبحسب بيان لوزارة الطيران المصرية، والذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن الرحلات يتم تسييرها بواسطة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبرس"، من مطار سفنكس الدولي إلى المطارات الداخلية، شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، في الفترة من 25 يناير/تشرين الثاني وحتي 9 فبراير/شباط القادم.
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ويأتي الاحتفال تخليدا لليوم الذي أقلع فيه الطيار المصري محمد صدقي، من مطار برلين في رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته، التي اشتراها من ألمانيا بماله الخاص، وطار بها منفردا من برلين ومضى ينتقل من مكان إلى أخر حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بالقاهرة يوم 26 من يناير/كانون الثاني عام 1930.
وأصدر محمود فهمى النقراشي، وزير المواصلات في فبراير 1930، أوامره باستئناف العمل في مطار ألماظة، وتم إعداده للطيران المدني في فبراير/شباط 1931، وافتتح رسميا في 2 يونيو/حزيران عام 1932.
وأكد وزير الطيران المدني، الفريق يونس المصري، أن عام 2019 سيشهد طفرة في صناعة الطيران المدني المصري، بإنشاء مطارات جديدة، مثل مطارات العاصمة الإدارية وبرنيس، وكذلك افتتاح مباني ومشروعات جديدة بالمطارات الحالية، وانضمام أحدث طائرات لأسطول مصر للطيران وتطوير أنظمة الملاحة والأرصاد الجوية.
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