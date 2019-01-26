بدء صرف المنحة المالية القطرية لـ 44 ألف أسرة محتاجة في غزة

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

بدأ أكثر من 40 ألف فلسطيني في قطاع غزة، السبت، تلقي مساعدات نقدية ضمن المنحة المالية التي قدمتها دولة قطر للقطاع العام الماضي.

وتجمع مئات الفلسطينيين أمام فروع بنك البريد (حكومي) في محافظات قطاع غزة، لتلقي مساعدات الدفعة الثالثة من المنحة.

وقال يوسف إبراهيم وكيل وزارة "التنمية الاجتماعية" في غزة لوكالة "الخليج 365": "بدأ بعد ظهر اليوم (السبت) صرف المساعدات المالية ضمن المنحة القطرية، لـ 44 ألف أسرة فقيرة في القطاع".

وأضاف: "ستحصل كل أسرة على مبلغ 100 دولار".

وأشار إبراهيم إلى أن "الأسر المستفيدة اليوم من الصرف، هي ذاتها التي استفادت من المنحة خلال الدفعتين الأولى والثانية".

وتابع: "غدا سيتم إصدار كشف أسماء جديد يشمل 50 ألف عائلة فقيرة جديدة، سيحصلون أيضا على مساعدات مماثلة".

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أعلن الجمعة أن منحة بلاده المالية الخاصة بموظفي قطاع غزة، سيتم صرفها لمصلحة مشاريع إنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بعد أن رفضت حركة حماس تسلمها.

وقال العمادي في مؤتمر صحفي من مدينة غزة: "بعد أن أبلغتنا حماس قرارها عدم قبول المنحة تحت أي شرط (..) تم التوافق على تخصيص الأموال لمشاريع إنسانية بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة".

ومساء الخميس الماضي، أعلنت حركة حماس رفضها استقبال أموال المنحة المالية، ردا على "سلوك" إسرائيل ومحاولتها "التملص من تفاهمات التهدئة".

وقبل 3 أسابيع، قررت إسرائيل وللمرة الثانية وقف تحويل الأموال، متذرعة بـ "أعمال عنف" قرب المنطقة الحدودية للقطاع.

وفي أكتوبر / تشرين الأول 2018، قررت الدوحة المنحة كمساعدة إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.