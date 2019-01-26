اعتصامات ووقفات تضامنية في لبنان مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الخليج - واس

نظمت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني في لبنان، اعتصامات ووقفات تضامنية مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المشاركون في الوقفات والاعتصامات أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي في بيروت وصور وطرابلس، على أن الاحتلال الاسرائيلي يمارس أقصى أنواع العقوبات والمعاملة غير الإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وسلمت الفصائل واللجان الفلسطينية مذكرة إلى مدير الصليب الأحمر الدولي، استعرضت فيها ما يتعرض له الأسرى من تعذيب في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ووصفت المذكرة الاعتداءات الاسرائيلية على الأسرى والمعتقلين بالهمجية، وأكدت أنها تنذر بحملة شرسة تستهدف صمودهم وكسر إرادتهم، وحملت سلطات الاحتلال عواقب هذا الاعتداءات على الأسرى، وشددت على أن الممارسات الاسرائيلية ستراكم عوامل الانفجار على المسار الفلسطيني.