دراسة: قلة النشاط البدني تهدد #صحة_القلب

صحيفة الخليج الالكترونية

البدانة أو الإفراط في الوزن الزائد من العوامل الرئيسية المسببة لأمراض القلب، لكن النحافة لا تضمن لك الوقاية من المشكلة إذا كنت لا تمارس التمارين الرياضية والنشاط البدني؛ هذا ما أثبتته دراسة أوروبية حديثة، أكّدت نتائجها المقولة الشائعة حديثاً عن أن الجلوس طوال اليوم هو نوع آخر من التدخين.

وقد وجدت الدراسة التي نشرتها “يوروبيان جورنال أوف بريفينتيف كارديولوجي” أن تأثير انعدام النشاط البدني لا يقل خطورة عن السمنة، وأن الذين لديهم وزن زائد مفرط يصابون بأمراض القلب بمعدل يتشابه مع من يتمتعون بوزن صحي لكنهم لا يمارسون أية تمارين أو نشاط بدني.

وبينت الدراسة التي اعتمدت على نصف مليون شخص من قاعدة البيانات الصحية الوطنية في هولندا لمدة 15 عاماً أن ممارسة الرياضة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب حتى لو بدأت ممارستها في الشيخوخة. أي أن فائدة النشاط البدني يمكن أن تعود على القلب في أي سن، وأن البدء في النشاط في سن مبكر أفضل.