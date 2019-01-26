تحقيق أممي في قضية خاشقجي.. هل تثأر العدالة الدولية من قتلة جمال؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دخلت قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل في قنصلية بلاده بالعاصمة التركية اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، مرحلة تحقيق جديدة يقودها فريق أممي.

قضية خاشقجي والتي أثارت الرأي العام لأشهر، ها هي تعود إلى الواجهة من جديد بعد سكون استمر لفترة قصيرة.

الساعات الأخيرة، كانت القضية على موعد مع تحيق جديد، لكن هذه المرة "دوليا"، بعد إعلان الأمم المتحدة أسماء الفريق الدولي للتحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن فريقا من الخبراء الدوليين سيجري تحقيقا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ حسب "رويترز".

وأكدت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، قبل يوم، أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في أسطنبول في الثاني من أكتوبر.

وقال المكتب في بيان، إن كالامارد ستتوجه برفقة هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا في زيارة لتركيا في الفترة من 28 يناير وحتى الثالث من فبراير.

وكانت النيابة العامة السعودية قد ​أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

هذا ومع مماطلة هيئة التحقيق السعودية بحسب تصريحات تركية، بدأت تصعد أنقرة من القضية نهاية العام الماضي لتأخذ منحى دوليا.

التصعيد في قضية اغتيال جمال، جاء كحال الثلاثة أشهر الماضية، من قبل الجانب التركي، تحديدا على لسان الرئيس التركي رجب أردوغان.

وتتهم تركيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"غض الطرف" عن قضية مقتل خاشقجي، لكون المتهم الرئيس فيها حليفه المقرب محمد بن سلمان. وتؤكد أنقرة أنه "يجب ألَّا ننأى بأنفسنا عن القيم الإنسانية".

من جهتها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن السعودية تريد أن تُنسي العالم جريمة قتلها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي لقيت قضيّته تركيزاً دولياً على مدار أشهر مضت.

وقال الصحفي إيشان ثارور، في تحليل إخباري له، بعد مقتل خاشقجي وُضعت السعودية تحت المجهر العالمي وصولاً إلى الكونجرس الأمريكي، إضافة إلى بيانات الاحتجاج والتنديد من عواصم عالمية أخرى.

وأكد أن "الجريمة أدّت إلى تلطيخ صورة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي أشارت تقارير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أنه هو المسؤول عن عملية القتل".

وأضاف: "وقف السعوديون بوجه اللوم الدولي، مستندين لدعم كبير حصل عليه بن سلمان من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبالنسبة إلى أوروبا فإن اللوم بدأ يتناقص، خاصة مع حرص تلك العواصم على صفقات السلاح مع السعودية".

ورأى الكاتب أن "العالم على ما يبدو قد بدأ مرحلة ما بعد خاشقجي في التعامل مع السعودية، وكان ذلك واضحاً في منتدى دافوس، الذي عُقد في سويسرا الأسبوع الماضي".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السويسري، أولي مورير، قوله إن بلاده ندّدت بجريمة مقتل خاشقجي، لكنها خلال منتدى دافوس قرّرت تطبيع العلاقات مرة أخرى مع الرياض.

السعوديون خلال منتدى دافوس شعروا بالثقة بإمكانية أن يتجاوز العالم الجريمة، خاصة أن العديد من اللقاءات مع الوفد السعودي ومسؤوليه عُقدت على هامش المنتدى، ولم يكن هناك ما يعكّر صفوها.

وسعى الوفد السعودي المكوّن من كبار الرؤساء التنفيذيين للحديث عن إصلاحات ولي العهد السعودي، وعدم التركيز على قضية خاشقجي، معتبرين أن القضية بمنزلة حجر عثرة في طريق تلك الإصلاحات.

وقال محمد الكويز، رئيس هيئة الأسواق المالية السعودي، في تصريح لوكالة "رويترز"، إنه كمواطن يشعر بالرعب الشديد بسبب ما حدث، "لكن ينبغي ألا يكون بلد من 30 مليون شخص رهينة حدث مهما كان شنيعاً".

تلك الدعوات التي انطلقت من أعضاء الوفد السعودي لم تكن مرحّباً بها من قبل النشطاء والحقوقيين، فقد رد كينيث روث، رئيس منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بالقول: "كان على دافوس ألا يغفل عن حالة حقوق الإنسان بالسعودية".

من جهته اعتبر ديفيد مليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، أن "قضية خاشقجي تأتي كنتيجة للتراجع الأخلاقي لإدارة ترامب، الأمر الذي شجّع المستبدين على التصرّف بشكل سيئ".

ويرى كومي نايدو، رئيس منظمة العفو الدولية، أن عدم إثارة قضية مقتل خاشقجي في منتدى دافوس له آثار سلبية على هذا المنتدى وصورته الدولية.

من هو جمال خاشقجي؟

جمال خاشقجي معارض سعودي من نوع مختلف، فريد من نوعه، وهو معتدل ومعروف جيداً وصاحب علاقات واسعة ومؤثر للغاية داخل السعودية وخارجها.

ولد خاشقجي بالمدينة المنورة عام 1958، بدأ مسيرته الصحافية في صحيفة جازيت، حيث عمل مراسلاً لها، وفي الفترة بين 1987 إلى 1990 عمل مراسلاً لعدة صحف يومية وأسبوعية، ليقدم من خلالها أفضل تغطية لأحداث أفغانستان والجزائر والكويت والسودان والشرق الأوسط.

ونتيجة لنجاحاته في تغطية هذه الأحداث تم تعيينه لمنصب نائب رئيس تحرير صحيفة "أراب نيوز" في عام 1999، واستمر في منصبه هذا حتى عام 2003.

وفي عام 2004 تم تعيينه رئيس تحرير صحيفة الوطن اليومية، ولكن تعيينه في هذا المنصب لم يدم طويلاً، إذ أقيل من هذا المنصب بعد 52 يوماً فقط من بدء تعيينه. ومنذ هذا الوقت عمل مستشاراً إعلامياً للأمير تركي الفيصل.

وتم تعيين خاشقجي عام 2007 رئيس تحرير لجريدة الوطن، وكان هذا القرار هو القرار الثاني لتعيينه في هذا المنصب، ثم أرغم على الاستقالة في عام 2010 دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، حيث تضاربت الأسباب وقتها ورجح كثيرون أنه استقال بسبب ما نشر في الجريدة من الكاتب إبراهيم الألمعي عن معارضته لفكرة السلفية.

عين في عام 2010 مديراً عاماً لقناة العرب الإخبارية، التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال، والتي بدأت البث في عام 2015، ولم يستمر إطلاقها إلا يوماً واحداً.

وعمل أيضاً معلقاً سياسياً للقناة السعودية المحلية ومحطتي "MBC" و"BBC" وأيضاً قناة الجزيرة.

استطاع الصحفي والإعلامي جمال خاشقجي أن ينجح ويلتقي بأسامة بن لادن؛ حيث أجرى العديد من المقابلات واللقاءات الخاصة معه في عدة مناسبات، وذلك قبل أحداث سبتمبر 2001.

وعرف خاشقجي بكونه صاحب علاقات متوازنة مع المعارضين الإسلاميين والليبراليين على حد سواء في السعودية وخارجها، وله حضور قوي في قضايا إقليمية مهمة مثل سوريا ومصر واليمن، والملف الإيراني.

وكان خاشقجي مقربا من دوائر السلطة في السعودية، قبل أن يتحول إلى منتقد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ اعترفت المملكة، في 20 أكتوبر الماضي، بمقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوماً من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، وسط مطالبات بتحديد مكان الجثة.