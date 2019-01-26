نصائح لتنشيط التبويض عند النساء

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى فشل حدوث تبويض عند النساء بشكل طبيعي، مثل تكيُّس المبايض وعدم استقرار الوزن ومشاكل الغدة الدرقية والغدة النخامية والتعرض للعلاج الكيماوي أو بلوغ سن اليأس وغيرها من الأسباب.

وقال الدكتور أحمد حشاد، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب جامعة عين شمس بمصر، إن هناك بعض النساء تحتاج إلى مساعدة طبية لتنشيط الإباضة لعدم حدوثها بشكل تلقائي.

وأضاف حشاد، أن الخطوة الأولى في العلاج هي إجراء عدة اختبارات لمعرفة سبب مشاكل الإباضة وتحديد مدى استجابة المبيضين للعلاجات المختلفة، ومن هذه الاختبارات الفحص بالموجات فوق الصوتية للمبيضين، وفحوصات الدم لقياس مستوى مجموعة من الهرمونات، منها هرمونات الغدة الدرقية، وهرمون الحليب، وهرمون التستوستيرون، وغيرها، ومن ثم وصف العلاج المناسب لتشخيص كل حالة.

وفي هذا الصدد، قدّم الدكتور أحمد حشاد عدة نصائح وفقاً "العين الإخبارية" تساعد على تنشيط الإباضة عند النساء، وهي:

1- زيادة وزن الجسم، وذلك في حالة النساء اللاتي يعانين من انخفاض الوزن ونقص الفيتامينات والمعادن، من خلال تناول كميات أكبر من الأطعمة خاصة الغنية بالسعرات الحرارية.

2- تناول الكربوهيدرات بطيئة الامتصاص، مثل الحبوب، والفاكهة، والخضروات النشوية مثل البطاطا الحلوة، والبازلاء، التي تحتوي على سكريات تطلقها ببطء في مجرى الدم، وقد تحسن القدرة على التعامل مع الإجهاد والتوتر.

3- تناول الدهون الصحية بما في ذلك الدهون الحيوانية، والأفوكادو، والأسماك الزيتية، واللحوم الحمراء.

4- البعد عن مسببات القلق والتوتر والإجهاد الشديد، لأن هذه الأسباب تؤثر على عملية الإباضة.

5- تجنب التدخين والكافيين.

6- الحصول على قسط كاف من النوم، ويمكن تناول مشروب دافئ أو القراءة لمساعدة الجسم على الاسترخاء، ومن ثم الخلود للنوم.