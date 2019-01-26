روسيا تأمل في عودة سوريا مجددا إلى جامعة الدول العربية

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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، عن أمل بلاده في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال لافروف، في تصريح نولي اهتماما لمسألة استمرار العلاقات بين سوريا وجامعة الدول العربية، وعودتها مجددا إلى الأسرة العربية”.. مضيفا أن سوريا في حاجة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية لتهيئة الظروف أمام عودة اللاجئين.

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه من المستحيل تعزيز الأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون تسوية الأزمات، التي دامت طويلا مثل الصراع العربي الإسرائيلي، والصراع حول الصحراء الغربية، فكلاهما يجب أن يحل، وكلاهما يتطلب التنفيذ الصارم للاتفاقيات التي نفذت على الورق بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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