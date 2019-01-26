شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أسماء الأسد تزور أحد مصابى الجيش السورى فى ريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السورى، بشار الأسد، اليوم السبت، منزل " حسن على الخطيب" أحد مصابى القوات المسلحة السورية، فى منزله بقرية المراح بمنطقة البنك بريف دمشق للاطمئنان على صحته ومتابعة أوضاعه الصحية والاجتماعية وما قدمه له برنامج جريح الوطن طبياً أو دعماً لمشروعه الخاص.



أسماء الأسد بريف دمشق



أسماء الأسد فى زيارة للمصاب

ونشرت الرئاسة السورية، صور الظهور الأحدث لأسماء الأسد، وعلقت :" السيدة أسماء الأسد اليوم في زيارة لمنزل الجريح البطل حسن علي الخطيب في قرية المراح بمنطقة النبك بـريف دمشق.. للإطمئنان على صحته ومتابعة أوضاعه الصحية والاجتماعية وما قدمه له برنامج جريح الوطن طبيا أو دعما لمشروعه الخاص".



أسماء الأسد تزور مصابى الجيش السورى



أسماء الأسد

وأصيب حسن علي الخطيب أثناء دفاعه عن سورية بانفجار لغم فى مدينة دوما، وتم بتر ثلاثة أطراف (طرفين سفليين تحت الركبة وبتر يد يمنى)، وهو يتابع الآن علاجه لتركيب أطراف صناعية باهتمام ومتابعة من برنامج جريح الوطن.