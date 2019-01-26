شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 51 يمنيا وإصابة 370 فى خروقات لميليشيا الحوثى منذ سريان الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اليوم السبت، بارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية 745 خرقًا في محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي وحتى أمس.

وأشارت سبأ إلى أن تقارير الرصد أوضحت أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 745 خرقًا في محافظة الحديدة أسفرت عن مقتل 51 مواطنًا وإصابة 370 آخرين بعضهم خطيرة. وأكد مصدر عسكري يمني - بحسب الوكالة - أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش، مشيرا إلى أن المليشيا الحوثية استهدفت في وقت سابق البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولوم والمسؤولة عن إعادة الانتشار.

وأوضح المصدر أن الميليشيا تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زرع الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية في المداخل والمواقع الرئيسية؛ بغية إفشال اتفاق استوكهولم، داعيا مكتب المبعوث الأممي باليمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على الميليشيا الانقلابية للتوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص مدينة وموانئ الحديدة.

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