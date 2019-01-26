حزب الله يحرج باسيل: "أنت مخترع"

MUHAMMAD HAMED

وكشفت صحيفة "اللواء" اللبنانية في مقالا لها بعنوان: "نصرالله: باسيل "اخترع" إعطاء "التشاوري" مقعدا من حصة عون من دون مشاورتنا"، وجاء فيه أن الحزب لم يعترض ولم يمانع إعطاء الرئيس اللبناني ميشال عون وتياره (التيار الوطني الحر) الثلث الضامن في الحكومة.

وشدد الحزب على موقفه من خلال مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال زيارته لنصرالله الذي طلب مع ابراهيم ايصال موقف الحزب الرسمي حرفيا عن استعداد الحزب إعطاءه الثلث الضامن.

وأشارت كاتبة المقال أن الحزب يصر في مجالسه المغلقة وأمام زواره على التأكيد بأن مشكلة تأخر تشكيل الحكومة سببها رئيس الحكومة المكلف الذي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة، وأشار الحزب أن جبران باسيل هو من تبرع مجانا للحريري عن قصد أو من دون قصد بنقل الأزمة الحكومية إلى ملعبه حين اقترح على الحريري تنازل رئيس الجمهورية عن مقعده السني لصالح اللقاء التشاوري دون الرجوع أو مناقشتة هذا الطرح.

وللمرة الاولى، يكشف "حزب الله" عن أن السيد نصرالله وصف مبادرة باسيل "بالاختراع"، معربا عن تفاجئه من طريقة تعاطي حليفه في الملف الحكومي، لا سيما حين حاول تهريب اسم جواد عدره بالتوافق مع الحريري، مما سبب إحراجا للجميع ودفع بنصر الله إلى لوم إبراهيم على طريقة إدارته للملف.