أم تدفع ابنها من النافذة والطفل يصرخ "سأقع"... والنجدة تتحرك (فيديو)

© Photo / YouTube/ News Links

وبحسب ما هو متداول فإن السيدة كانت تقوم بدفع ابنها من النافذة لكي يصل إلى شرفة الشقة، التي تقع بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لكي يقوم بفتح باب الشقة المغلقة.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أنه تم القبض على المتهمة داخل شقتها وقالت: "كل اللي حصل (ما حدث) إن ابني ضيع مفتاح الشقة ومش عارفة (لا أستطيع) أدخلها، فحاولت أدخله من البلكونة (الشرفة)".

وبحسب موقع "المصري اليوم"، تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ببلاغ للنائب العام، في الواقعة، سارعت على أثره أجهزة الأمن للقبض على السيدة المذكورة لعرضها على النيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل (16000) سجل البلاغ رقم (150046) بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني 2019، نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح الفيديو أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى "بلكونة" لفتح باب الشقة المغلقة نظرا لأن السيدة فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ واستغاثة الطفل بأنه "لا يستطيع وسيقع.. وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط".

وقال محسن عبد الراضي، مصور لموقع "المصري اليوم": "ملحقتش أعمل حاجة ولا كنت هلحق أعمل حاجة (لم يسعفني الوقت لفعل شيء)، لأنه ببساطة أنا في الدور (الطابق) السادس في العمارة (البناية) المجاورة، والواقعة في الدور الثالث في العمارة اللي قصادي (المواجهة)، يعني لما أنزل هيكون الولد وقع والله يرحمه، فكان الحل إني أصور وأوثق القصة عشان نجيب حق الطفل اللي ملوش ذنب (ليس له ذنب)".

ومن جانبها وجهت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل الذي عرضته والدته لخطر السقوط من الشرفة وخصوصا أن الطفل تعرض للرعب ويحتاج لدعم نفسي من خلال دار متخصص تابع لوزارة التضامن؛ لإزالة آثار ما بعد الصدمة التي ستتسبب للطفل في عواقب مستقبلية بسبب تعرضه لخطر محدق.

وأشار موقع "الوطن" إلى أن الوزيرة وجهت أيضاً بضرورة مناظرة حالة الأم من الناحية النفسية بشكل خاص والأسرة بشكل عام؛ لحمايتهم من الخطر. ووجهت والي فريق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى باتخاذ اللازم وعمل خطة تأهيلية مناسبة للطفل.