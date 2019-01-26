فيديو يشغل وسائل التواصل... وأمير قطر يعلق على "الإنجاز التاريخي"

وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن ما فعله الجمهور العماني "بادرة ليست غريبة عليه" من خلال مواصلته تشجيع ومساندة منتخب قطر في كل المباريات التي لعبها، في لفتة كريمة خطفت الأنظار وشكلت داعما ودافعا رئيسيا للاعبي المنتخب القطري.

وبارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، صعود المنتخب القطري إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019 بعد الفوز الذي حققه على منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

ونشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مقطع فيديو يظهر جانبا من تشجيع الجماهير العُمانية لقطر، معلقا في تغريدة: "تعاطف أشقائنا العمانيين مع العنابي في مدرجات ملعب مدينة زايد الرياضية موقف لن ينساه أهل قطر.. شكرا على هذا الموقف الذي يعتبره بعض دعاة التسامح جريمة".

وقالت الصحيفة إن "الجمهور العماني سجل مواقف نبيلة ورسم لوحة مشرفة خلال منافسات البطولة القارية، بمساندته وتشجيعه لمنتخبنا الوطني من داخل الملعب عبر ترديد الأغاني والشيلات التي تبث روح العطاء والبذل في نفوس لاعبينا، وذلك بعد حرمان السلطات الإماراتية للجمهور القطري من الحضور ومؤازرة منتخبهم في البطولة، وتجريمها لمواطنيها في حالة إبداء التعاطف مع قطر وذلك على خلفية حصار قطر والأزمة الخليجية المفتعلة منذ الخامس من يونيو 2017، ويكشف هذه القرار التعسفي جليا تعنت الامارات وإقحامها للسياسة في الشؤون والمنافسات الرياضية".

ووجهت صحيفة الوطن "تحية حب وتقدير للجمهور العماني الشقيق الذي ضرب المثل في المحبة والعلاقات الأخوية مع الأشقاء، بدعمهم ومساندتهم القوية لمنتخب قطر".

وعبر الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني عن شكره للجماهير العمانية المتواجدة في البطولة والذين وصفهم بالإشقاء، مشيدا بتشجيعهم "منتخبهم القطري" وبدورهم الكبير ومساهمتهم البالغة في الانتصارات التي ظل يحققها منتخب قطر في البطولة.

ومن جانبه كان الشيخ سعود بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الريان، قد وجه عقب فوز منتخب قطر على المنتخب السعودي في المباراة السابقة لمباراة اليوم، شكره وتقديره للجمهو العماني بمساندته وتشجيعه للمنتخب القطري في بادرة وصفها أنها أثلجت صدور الشعب القطري.