"رقم قياسي" يعيد الوليد بن طلال إلى "تويتر"

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وأعلن الوليد بن طلال عن أن شركته الترفيهية، "روتانا"، حققت رقم قياسي جديد، بأكثر من 11 مليار دقيقة عبر قنواتها على "يوتيوب" في العام الماضي 2018.
وكانت آخر تغريدة للوليد بن طلال عبر "تويتر"، هي التي نعى خلالها وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب.
© REUTERS / Fahad Shadeed
وظهر الوليد بن طلال خلال المؤتمر الذي نقلته قناة "العربية" الإخبارية السعودية، وهو يجلس إلى جانب الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن.
يذكر أن الأمير الوليد بن طلال ظل غائبا عن الساحة الإعلامية، وكذلك عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، منذ وفاة والده، الأمير طلال بن عبد العزيز في شهر ديسمبر/ كانون الأول.
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