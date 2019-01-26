نائب يكشف مستجدات اختفاء رياضي كويتي في السعودية (صور)

نشر حساب "المجلس" على موقع "تويتر" تغريدة للنائب طلال الجلال جاء فيها " نشكر السفارة الكويتية في المملكة العربية السعودية على جهودها في العثور على أبننا سعود فريان العنزي والشكر موصول لجميع أعضاء السفارة والأشقاء في المملكة.

وأضاف حساب "المجلس في تغريدة أخرى جاء فيها، "العثور على المواطن الكويتي سعود فريان العنزي المفقود في السعودية وهو بصحة جيدة".

وفي وقت سابق أشار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن العنزي فقد الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الرياض، مطالبين من يعرف أية معلومات عنه أو عن سيارته إبلاغ الجهات المختصة.