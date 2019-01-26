مصر تعلن موعد افتتاح مطاري العاصمة الإدارية الجديدة وبرنيس الدوليين

© AFP 2018 /

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصري، في كلمة خلال احتفال أقيم بمطار سفنكس بمناسبة العيد 89 للطيران المدني، اليوم السبت: "سيتم خلال شهر أبريل/نيسان المقبل افتتاح مطار العاصمة الإدارية الجديدة، كما سيتم افتتاح مطار برنيس الدولي (جنوب مرسى علم على ساحل البحر الأحمر) بنهاية العام الجاري".

ومن المقرر، أن تسير مصر للطيران، حوالي 15 رحلة أسبوعيا تخدم بها الحركة الداخلية في فترة إجازة نصف العام الدراسي، حيث تسير الرحلات من مطار سفنكس إلى مطارات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والعكس.

ويقع مطار سفنكس غربي العاصمة ويبعد عن منطقة أهرامات الجيزة حوالي 12 كم، ومن المقرر أن يقدم خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر، ويسهم وجود المطار قرب المزارات السياحية في القاهرة في "تنشيط سياحة اليوم الواحد".

وجرى بناء مطار سفنكس الدولي، على جزء من قاعدة غرب القاهرة الجوية العسكرية بالكيلومتر 45 بطريق القاهرة — الإسكندرية الصحراوي، وبدأ العمل به في 2017، باستثمارات بلغت حوالي 300 مليون جنيه، ما يساوي حوالي 17 مليون دولار.

ويهدف المطار، الذي تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذه بالتنسيق مع الشركة المصرية للاستثمارات، إلى خدمة مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، فضلا عن استقباله رحلات الطيران العارضة "الشارتر"، التي لا تهبط بمطار القاهرة، ويأتي إنشاء مطار سفنكس ضمن خطة لتطوير المطارات والموانئ وخطوط النقل والطرق في مصر، بهدف خدمة مشاريع التنمية.