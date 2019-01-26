الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع بمحافظة صعدة

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامي القباطي، قوله إن "قوات اللواء بمشاركة وحدات من محور آزال تمكنت من تحرير التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة وقطع خط إمداد المليشيا عن مركز مديرية باقم شمال صعدة بعد معارك معها".

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وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن مصرع 15 من الميليشيا وجرح العشرات منهم، فيما لاذ الباقي بالفرار باتجاه مناطق مجاورة لمديرية باقم"، منوها بدور "تحالف دعم الشرعية في مساندة الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.