مصر.. توقيف سيدة خاطرت بحياة طفل من أجل مفتاح

القاهرة / الخليج 365

أوقفت السلطات المصرية سيدة تسببت بسخط الآلاف من رواد التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تخاطر بحياة طفل من نافذة إحدى الشقق في الطابق الثالث.

ويظهر المقطع المصور السيدة وهي تدفع بطفل من نافذة إحدى الشقق في الطابق الثالث، لمحاولة الوصول إلى مفتاح شقتها الضائع، وسط صراخ من الطفل للتحذير من احتمالية سقوطه.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، السبت، أن قوات الأمن أوقفت السيدة عقب تداول المقطع عبر منصات التواصل الجمعة.

وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة (حكومي) السبت عبر صفحته على "فيسبوك" خبر التوقيف، مشيرا أنه جاء بعدما تقدم "خط نجدة الطفل" (هيئة حكومية) ببلاغ ضد السيدة صاحبة الواقعة.

وأوضح بيان للمجلس مساء الجمعة، أنه تابع "فيديو مصورا لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدى الشقق بالدور الثالث لبلكونة (شرفة) الشقة المجاورة"، بمدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة.

وأضاف البيان أن الفيديو يوضح أن السيدة تحاول إدخال الطفل نظرا لأنها فقدت مفاتيحها، وسط صراخه واستغاثته بأنه لا يستطيع، فضلا عن صيحات الجيران المحذرة من احتمالية سقوط الطفل.

ولم تجزم الهيئة الحكومية بكون السيدة أم الطفل من عدمه، غير أن وسائل إعلام ومغردين انقسموا بين من أكد أنها أمه، وآخرين قالوا إنها زوجة أبيه.

ونال المقطع الذي عرف إعلاميا في مصر باسم "طفل البلكونة"، ولا يتسنى التأكد من صحته أو تاريخه، آلاف التعليقات عبر منصات التواصل، بسبب ما اعتبره قسوة في التعامل وتعريض حياة طفل للخطر.

ولم يتسن الحصول على تعليق من العائلة التي ظهرت فيه تلك السيدة على هذا النحو، غير أن تقارير محلية قالت إن هناك عقوبات في حالات مماثلة تصل إلى السجن والغرامة المالية.