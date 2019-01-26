ضبط 11شخصًا تورطوا في تهريب الأموال إلى خارج #المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض القبض على 11 شخصاً من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية؛ بعد ثبوت تورطهم في تهريب مبالغ مالية كبير إلى خارج المملكة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، إن الأجهزة الأمنية أوقفت المتهمين -أعمارهم في العقدين الثالث والخامس من العمر- بعد توافر الدلائل على قيامهم بتهريب مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج دون توافر ما يثبت مشروعية تلك الأموال التي تم تحويلها.
وأضاف الناطق أنه تم ضبط مبالغ تتجاوز المليون ريال بحوزة المتهمين بالإضافة إلى عملات أجنبية أخرى وأجهزة لعد النقود، فتم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.
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