الصحة: تناول المشروبات الغازية أثناء الطعام يسبب هذه الأمراض

صحيفة الخليج الالكترونية حذّرت وزارة الصحة من تناول المشروبات الغازية أثناء الطعام؛ كون ذلك يزيد من احتمالات الإصابة بالسِمنة والأمراض المزمنة. وعلقت الصحة على ما يتناقله البعض بشأن تناول المشروبات الغازية مع المأكولات الدسمة بغرض المساعدة في هضمها، قائلةً: “المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم بل على العكس تحتوي على كميات عالية من السكر والأحماض وتزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة”.

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