بالصور.. حريق مروع يلتهم 4 صهاريج بترولية في #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، صباح اليوم، حريقاً مروعاً اندلع في أربعة صهاريج تحتوي على مواد بترولية داخل حوش. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي، أنه نتج عنه إصابة شخص بحروق تلقى العلاج عن طريق الهلال الأحمر بالموقع.

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