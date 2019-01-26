انت الان تتابع 3 قتلى في السودان.. والدعوة لاحتجاجات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
احتجاجات السودان
لقي 3 أشخاص مصرعهم، خلال الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء متفرقة من السودان، اليوم الخميس، مطالبة الرئيس السوداني عمر البشير بالاستقالة ووصفت بأنها غير مسبوقة، حسبما أفادت اللجنة المركزية للأطباء المحسوبة على المعارضة، التي أوضحت أن أحد الضحايا مات بعد إصابته برصاصة في الصدر في حين توفي الآخر إثر تعذيبه على أيدي الأجهزة الأمنية، فيما أكدت النيابة العامة في السودان أن شخصا واحدا لقي حتفه خلال الاحتجاجات التي وقعت في مدينة أم درمان دون أن تحدد سبب الوفاة.
وشهدت مناطق عدة في أم درمان والخرطوم، اليوم، احتجاجات شعبية ردد فيها المحتجون شعارات منددة بالحكومة، وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، قبل أن تعتقل السلطات الأمنية عددا منهم، وأفاد شهود عيان بخروج احتجاجات في مدينتي القضارف وبورتسودان في شرق البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع "بي بي سي"
وشهدت مناطق عدة في أم درمان والخرطوم، اليوم، احتجاجات شعبية ردد فيها المحتجون شعارات منددة بالحكومة، وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، قبل أن تعتقل السلطات الأمنية عددا منهم، وأفاد شهود عيان بخروج احتجاجات في مدينتي القضارف وبورتسودان في شرق البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع "بي بي سي" بالعربية.
ويأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه تجمع المهنيين السودانيين، وهو تحالف نقابي قاد الدعوات للاحتجاجات، المتظاهرين إلى الخروج في تجمعات حاشدة الجمعة وخلال الأيام المقبلة.
ويواجه البشير، الموجود في الحكم منذ نحو 30 عاما، احتجاجات غير مسبوقة تطالبه بالتنحي عن السلطة، ويشهد السودان موجة مظاهرات واسعة منذ 19 ديسمبر الماضي، وبدأت للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، ثم تصاعدت حدتها لتطالب بتنحي البشير.
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