انت الان تتابع أردوغان: اتفاق أضنة يمنحنا حق دخول أراضي سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، كلمة في مدينة أرضروم، اعتبر فيها اتفاق أضنة بين أنقرة ودمشق يمنح تركيا الحق في دخول أراضي سوريا، كما وعد بأن تتم إقامة المنطقة الآمنة في الشمال السوري خلال عدة أشهر، قائلا: "لسنا بحاجة لدعوة من أحد، نحن لدينا بالفعل حق التدخل عبر اتفاق أضنة المبرم عام 1998، إن ما يجري عند حدودنا مع سوريا وراءه حسابات تتعلق بـتركيا وليس بسوريا، لصبرنا حدود ولن ننتظر إلى الأبد"، وذلك في حديثة عن العملية المرتقبة في منطقة شرق الفرات ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وأضاف أردوغان، أن اتفاق أضنة يتيح لبلاده دخول الأراضي السورية عند وجود تهديدات منها بالنسبة إلى أمن تركيا، مشددا على أن عزم بلاده إنشاء المنطقة الآمنة التي يخطط لإقامتها شمال سوريا وفقا لاتفاق بين أنقرة وواشنطن خلال أشهر، وذلك حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.وقال: "نتوقع أن يتم الإيفاء بوعد