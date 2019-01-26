الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على مسودة «تمويل الإرهاب».. ماذا يعني؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بوادر أزمة جديدة ربما تعلو صيحاتها في الأيام المقبلة، على خلفية صدام بين السعودية وأوروبا، أدرجت من خلالها الأخيرة الرياض على مسودة "تمويل الإرهاب".

وفي الساعات الأخيرة، ذكرت وكالة "رويترز"، أن الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطراً على دوله، بسبب دورها في "تمويل الإرهاب وغسل الأموال".

ويأتي تحرك الاتحاد الأوروبي في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، يوم 2 أكتوبر الماضي.

وتضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة؛ بينها: إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية، وتستند بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي؛ وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي موقف موحد، أصدرت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بياناً مشتركاً عقب تنفيذ الجريمة، وأكد البيان وجوب محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي. وقال وزراء خارجية الدول الثلاث إنهم يتعاملون مع القضية بجدية كبيرة، وطالبوا بتحقيق ذي مصداقية.

ومنذ أكتوبر الماضي، صدّق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى فتح تحقيق دولي محايد ومستقل يبين ملابسات جريمة قتل خاشقجي، كما دعت الدول الأوروبية إلى توحيد مواقف الاتحاد وفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى الرياض، وفرض عقوبات على المسؤولين عن القتل.

وتأتي هذه الخطوة الأوروبية لتفنّد مزاعم دول الحصار، وعلى رأسها السعودية، التي فرضت حصاراً على قطر منذ يونيو 2017، بدعوى "دعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة، مؤكدة أنها محاولة من الرباعي العربي للسيطرة على قرارها السيادي.

وشهدت مواقف أوروبية وأمريكية خلال 600 يوم من الحصار على أن قطر كان لها دور بارز ومهم في مكافحة الإرهاب، كما أنها أدت دوراً في تمويل جهود وأنشطة مكافحته بالتعاون مع دول العالم ومنظماته.

وفي قرار أممي مماثل كانت الأمم المتحدة،أدرجت التحالف العربي بقيادة السعودية على اللائحة السوداء.

وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش التحالف الذي تقوده السعودية للحرب في اليمن وجماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية وقوات الحزام الأمني (المدعومة من الإمارات) واللجان الشعبية وتنظيم القاعدة في اليمن على اللائحة السوداء للدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

وذلك وفقا لتقرير أصدرته المنظمة الدولية بشأن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.