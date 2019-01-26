تشكيك في صحة 3 لوحات منسوبة لهتلر

تمكنت الشرطة الألمانية، الخميس، من ضبط 3 لوحات "أكواريل" تشكّك في صحّة نسبها إلى الزعيم النازي أدولف هتلر، وفقا للعين الإخبارية.

وكان من المفترض بيع هذه اللوحات في مزاد أُقيم، الخميس، بالعاصمة الألمانية برلين الذي أشرفت على تنظيمه دار "كلوس".

وقالت شرطة برلين على "تويتر": "إن تحقيقاً قد فتح على خلفية محاولة احتيال وتزوير مستندات".

وتُمثّل هذه اللوحات مشاهد مستوحاة من جبال الألب ونهر الراين وتحمل توقيع "أ.هتلر"، وتعود إلى العامين 1910 و1911، بحسب ما ورد في كُتيّب المزاد.

وذكرت دار "كلوس" أن كلّ لوحة كانت معروضة بسعر 4 آلاف يورو، ومرفقة بشهادة من خبراء تؤكّد صحّة نسبها.

وفي يونيو/ حزيران 2015، بيعت لوحات أكواريل ورسوم أنجزها أدولف هتلر في مزاد بألمانيا مقابل 400 ألف يورو تقريبا.

وكان أدولف هتلر قد سعى في شبابه إلى الالتحاق بأكاديمية الفنون في فيينا، لكن طلبه رُفض لافتقاره إلى الموهبة، وظلّ يرسم مشاهد مستوحاة من بطاقات بريدية كان يبيعها للسياح.

ويعتبر الخبراء أن النتاج الفني لهتلر رديء المستوى، وترفض دور المزادات الكبيرة طرح أعماله للبيع.