شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاعبو ليفربول يهدون قميص "الريدز" إلى ولى عهد دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الشيخ حمدان بن محمد راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، فى صورة جديدة وهو يتوسط لاعبى فريق نادى ليفربول الإنجليزى أثناء تكريمهم منذ ايام ضمن فعاليات جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى، والتى يظهر فيها لاعبى الفريق الإنجليزى وبينهم نجم منتخب مصر والريدز محمد صلاح، وهم يهدون قميص الفريق إلى ولى عهد دبى.

وتوجه الفريق الإنجليزى لدولة الإمارات منذ أيام للمشاركة فى الجائزة التى خصصها الشيخ محمد بن راشد، حاكم مدينة دبى، للإبداع الرياضى، والتى حصل عليها المصرى محمد صلاح لاعب الريدز.



ولى عهد دبى يتوسط الفريق الإنجليزى

ويستعد نادى ليفربول لخوض مباراة امام نادى ليستر سيتي يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 24 فى الدورى الإنجليزى، بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق على كريستال بالاس بنتيجة 4 – 3، على ملعب أنفيلد.